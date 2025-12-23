Meloni ai suoi | Avete lavorato bene ora riposatevi Resta il ‘mistero’ sul regalo

Giorgia Meloni si rivolge ai suoi collaboratori, riconoscendo il loro impegno e invitandoli a riposarsi. Nella sala Tatarella della Camera, tra un buffet e la presenza di esponenti di Fratelli d’Italia, si svolge un momento di convivialità e riflessione sul percorso politico recente. Restano comunque ancora alcuni misteri, come il regalo di Natale di Meloni, che alimentano l’atmosfera di fine anno.

C'è aria di festa nella sala Tatarella della Camera. Davanti a un ricco buffet, assieme al presidente del Senato, Ignazio La Russa, la sorella Arianna e deputati e senatori di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni brinda al Natale e ai risultati ottenuti in questo altro anno di legislatura. Dopo l'approvazione della legge di bilancio.

