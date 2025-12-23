Meloni ai dipendenti PChigi | anno tosto
17.05 "Oltre a ringraziarvi per il vostro lavoro vi voglio bene. Noi siamo una famiglia, combattiamo tutto l'anno. L'anno trascorso è stato tosto per tutti noi, ma non preoccupatevi perché l'anno prossimo sarà molto peggio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di auguri natalizi con i dipendenti della presidenza del Consiglio a P. Chigi. "Quindi vi consiglio di riposarvi adeguatamente durante queste feste perché dobbiamo continuare a dare risposte a questa Nazione straordinaria". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
