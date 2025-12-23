Meloni ai dipendenti Chigi | come me siete al servizio del popolo italiano

Roma, 23 dic. (askanews) – “Voi non siete al servizio dell’amministrazione o del governo ma voi siete al servizio del popolo italiano come me e come tutta l’amministrazione e le istituzioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rivolgendosi ai dipendenti di palazzo Chigi per il brindisi di Natale nel cortile della sede del governo. “Come diceva William James: ‘agisci come se quello che fai facesse la differenza perché la fa’. Ogni singola cosa che facciamo ogni giorno fa la differenza”. “E’ un’amministrazione che ogni volta deve sapersi reiventare in base al governo che arriva, in base alle priorità che quel governo si dà, la struttura non rimane immmobile, viene adattata, c’è bisogno di una straordinaria creatività e professionalità per fare un lavoro come quello che fate voi e far funzionare lo Stato italiano specialmente a Palazzo Chigi”, ha sottolineato Meloni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

