Meloni ai dipendenti Chigi | come me siete al servizio del popolo italiano
Roma, 23 dic. (askanews) – “Voi non siete al servizio dell’amministrazione o del governo ma voi siete al servizio del popolo italiano come me e come tutta l’amministrazione e le istituzioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rivolgendosi ai dipendenti di palazzo Chigi per il brindisi di Natale nel cortile della sede del governo. “Come diceva William James: ‘agisci come se quello che fai facesse la differenza perché la fa’. Ogni singola cosa che facciamo ogni giorno fa la differenza”. “E’ un’amministrazione che ogni volta deve sapersi reiventare in base al governo che arriva, in base alle priorità che quel governo si dà, la struttura non rimane immmobile, viene adattata, c’è bisogno di una straordinaria creatività e professionalità per fare un lavoro come quello che fate voi e far funzionare lo Stato italiano specialmente a Palazzo Chigi”, ha sottolineato Meloni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Meloni: “Da Flotilla nessun beneficio al popolo palestinese, ma porterà molti disagi al popolo italiano”
Leggi anche: Auguri Meloni a dipendenti Chigi: 2025 anno tosto, il prossimo molto peggio
Meloni ai dipendenti Chigi: “come me siete al servizio del popolo italiano” - (askanews) – “Voi non siete al servizio dell’amministrazione o del governo ma voi siete al servizio del popolo italiano come me e come tutta l’amministrazione e le istituzioni”. msn.com
Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi: “È stato un anno tosto, il 2026 sarà molto peggio” - Brindisi di auguri con maxipanettone e buffet insieme al personale della presidenza del Consiglio: “Voi non siete al servizio del governo, siete al servizio ... msn.com
Meloni: auguri a dipendenti Chigi, '2025 tosto? Riposatevi, 2026 sara' peggio' -2- - 'Amministrazione di straordinaria professionalita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com
Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi: "Il 2025 è stato tosto, il 2026 sarà molto peggio" x.com
Artigiani fino a 50 dipendenti. Il Governo Meloni al lavoro per abbassare il salario a milioni di operai e impiegati l, lo dicono i padroni. . La riforma dell’artigianato torna al centro del confronto politico e sindacale. La legge delega in discussione in queste settima - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.