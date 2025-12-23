Melito Irpino | sequestro di botti illegali denunciato 55enne
A Melito Irpino, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 25 kg di fuochi pirotecnici illegali e denunciato un uomo di 55 anni per detenzione di materiale esplodente e ricettazione. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo sul traffico di sostanze pericolose, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica.
Carabinieri sequestrano oltre 25 kg di fuochi pirotecnici a Melito Irpino: denunciato un 55enne per detenzione di materiale esplodente e ricettazione. I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda, hanno deferito in stato di libertà un 55enne, già noto alle Forze dell’Ordine, per “ fabbricazione e detenzione di materiale esplodente ” e “ ricettazione ”. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Durante la notte nel comune di Melito Irpino, nell’ambito di una serie di indagini per la ricerca di armi e materiale esplodente, i Carabinieri di Grottaminarda, a seguito di un controllo e di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo un ingente quantitativo di botti illegali detenuti senza alcuna autorizzazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
