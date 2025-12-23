Melito Irpino sequestrati fuochi pirotecnici | denunciato 55enne

A Melito Irpino, i Carabinieri di Grottaminarda hanno sequestrato fuochi pirotecnici e denunciato un uomo di 55 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. L’attività rientra in controlli finalizzati alla prevenzione di incidenti legati alla produzione e detenzione di materiale esplodente. L’indagato è stato deferito per fabbricazione, detenzione di esplosivi e ricettazione.

