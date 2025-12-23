Dal 30 gennaio, Melania sarà al cinema con il nuovo film di Amazon MGM Studios. Il trailer ufficiale anticipa un'opera che ripercorre i venti giorni prima dell'inaugurazione presidenziale del 2025, offrendo uno sguardo inedito attraverso gli occhi della First Lady. Un racconto che approfondisce momenti chiave di un periodo storico, presentato con sobrietà e attenzione ai dettagli.

MELANIA dal 30 Gennaio al Cinema, il trailer ufficiale. Melania, il nuovo film di Amazon MGM Studios, apre una finestra senza precedenti sui venti giorni che precedono l’Inaugurazione Presidenziale del 2025, raccontati per la prima volta attraverso lo sguardo diretto della First Lady. Un viaggio intimo e riservato dentro il mondo di Melania Trump, mentre si occupa dei preparativi per l’insediamento, affronta le complessità della transizione alla Casa Bianca e accompagna la sua famiglia nel ritorno nella Capitale. Grazie a materiali esclusivi, il film svela riunioni decisive, conversazioni private e ambienti mai mostrati prima, restituendo il ritratto di una donna che si prepara a ricoprire nuovamente uno dei ruoli più potenti e simbolici del pianeta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - MELANIA dal 30 gennaio al cinema

Leggi anche: Melania Trump, dal 30 gennaio esce al cinema il suo documentario

Leggi anche: La First Lady americana si racconta come mai prima d’ora nel documentario di Brett Ratner "Melania", al cinema dal 30 gennaio 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

VIDEO| Al cinema il film-documentario di Melania Trump. Ecco il trailer; A gennaio il film Amazon su 'Melania' costato 385mila dollari al minuto; Melania Trump, in arrivo il documentario sulla First Lady; C'è un solo motivo per cui attendiamo con ansia di vedere il documentario su Melania Trump.

Melania in un film: i segreti della First Lady - "Melania", il documentario evento al cinema dal 30 gennaio 2026. lagazzettadellospettacolo.it