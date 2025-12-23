Medioetruria tutti contro Creti L’Umbria sposa la rabbia di Giani | Sono gravi quei lavori iniziali

Medioetruria si trova al centro di un dibattito acceso riguardo ai lavori di carotaggio a Creti. Il presidente Giani esprime preoccupazione per le operazioni iniziali, definendole gravi, e richiede un incontro urgente con le autorità per chiarire la situazione. La vicenda coinvolge diverse regioni e mette in evidenza le tensioni legate a interventi infrastrutturali e ambientali nella zona.

AREZZO Dalla Toscana Giani tuona contro i carotaggi a Creti e chiede un incontro urgente con Salvini. Dall'Umbria la presidente Proietti lancia un affondo a Rfi e l'assist al governatore toscano sulla stazione dell'alta velocità. Lo fa rispondendo a una domanda de La Nazione nella conferenza stampa di fine anno. E non usa giri di parole. "Chi decide" sulla localizzazione "è la Regione Toscana. Sta qui l'errore iniziale nella leale collaborazione istituzionale", indica Proietti che poi motiva: "Il ministero chiama due regioni per decidere dove realizzare un'opera così importante con la contrarietà della regione dove si intende collocare l'opera".

