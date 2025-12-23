Il Ministero dell’Università e Ricerca ha pubblicato il decreto relativo al semestre filtro per l’accesso a Medicina. Il documento fornisce le indicazioni ufficiali sulla composizione della graduatoria e le modalità di iscrizione, garantendo trasparenza e chiarezza nel processo di selezione. Questa normativa rappresenta un passaggio importante per gli studenti interessati a intraprendere il percorso di studi in medicina, definendo i criteri di ammissione e le procedure da seguire.

È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Università e ricerca che contiene le indicazioni relative al semestre filtro per l’accesso a medicina. Sarà consentito agli studenti il ‘recupero’ del voto del primo appello nel caso in cui, dopo aver rinunciato al risultato dell’esame e aver sostenuto la seconda prova, non abbiano ottenuto la sufficienza. La graduatoria sarà composta da diverse sezioni: nella prima gli aspiranti medici che avranno conseguito le tre sufficienze (1830) nelle prove di Fisica, Chimica e Biologia; nella seconda sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (1830) negli esami di profitto dei tre insegnamenti, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno degli esami stessi; nella terza sezione saranno collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (1830) negli esami di profitto dei tre insegnamenti, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento a due di tali esami. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medicina, semestre filtro: nel decreto le indicazioni per la composizione della graduatoria

Leggi anche: Test Medicina, i risultati del secondo appello del semestre filtro: quando esce la graduatoria

Leggi anche: Test Medicina, oggi i risultati del primo appello del semestre filtro: quando esce la graduatoria

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Oltre 25mila hanno ottenuto almeno un 18 al semestre filtro per Medicina; Graduatoria test Medicina, in arrivo decreto Mur: la decisione; Medicina, almeno un 18 per 25mila iscritti alle prove semestre filtro; Test Medicina, i risultati del secondo appello del semestre filtro: quando esce la graduatoria.

Semestre filtro medicina, “117mila compiti al secondo appello”. Studenti in presidio al Mur, la ministra Bernini apre al dialogo - C’è grande attesa per i voti del secondo appello del semestre filtro di medicina, che dovrebbero essere comunicati oggi, 23 dicembre. tecnicadellascuola.it

Medicina, oltre 25mila iscritti al "semestre filtro" hanno ottenuto almeno un 18 - Si tratta di coloro che hanno ottenuto, tra il primo e il secondo appello, un voto almeno pari o superiore al 18 a Chimica, Farmacia e Biologia e quindi è questa la platea che, sulla base della ... tg24.sky.it