Medicina presidio studenti al MUR contro semestre filtro | Neanche un soldo per nuovi medici ma finanziamenti a riarmo

Presidio degli studenti di Cambiare Rotta all’esterno del Ministero dell’Università e della Ricerca contro il semestre filtro a medicina. “Sono arrivati i risultati del semestre filtro e sono ancora peggiori della prima tornata. Una conferma del fallimento di questa riforma, del ministero e della ministra Bernini – denunciano i rappresentanti di Cambiare Rotta – tantissimi studenti non hanno superato la prova, cosa abbastanza scontata data la pessima qualità dei corsi offerti in tutta Italia”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

