La ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini ha dichiarato che si impegnerà a risolvere le criticità nel dialogo con gli studenti, sottolineando però che “indietro non si torna”. La sua dichiarazione, rilasciata a Repubblica, evidenzia l’intenzione di affrontare le sfide attuali nel sistema universitario italiano, mantenendo un approccio realistico e orientato al miglioramento continuo.

"Risolveremo le criticità, nel dialogo con gli studenti", ma "indietro non si torna". Lo dice in una intervista a Repubblica la ministra dell'Università e ricerca Anna Maria Bernini. "La riforma è perfettibile ma ha sancito una necessaria discontinuità con un sistema inaccettabile perché chiuso, ingiusto e classista", afferma, sottolineando che il nuovo sistema è "scomodo" per chi "era abituato a lucrare sulla pelle delle famiglie con corsi di preparazione costosissimi e test a pagamento a fondo perduto, per chi andava ad acchiappare i respinti dai quiz e li portava a studiare all'estero". Nessun fallimento, evidenzia, "abbiamo trasformato i candidati dei test che venivano ghigliottinati e restavano fuori dagli atenei, invisibili, abbandonati a loro stessi, in studenti delle università italiane, già in formazione, con un bagaglio di esami e crediti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medicina, Bernini: "Risolveremo criticità nel dialogo con gli studenti"

Leggi anche: Semestre filtro Medicina, Bernini: “Studenti non perderanno anno, predisposti correttivi. Nessun ritorno a test selettivi, riforma cammina con studenti”

Leggi anche: Riforma Medicina, Bernini incontra gli studenti Cnsu: possibili modifiche accesso

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Medicina. Bernini: “Occorrono 30 mila nuovi medici nei prossimi 7 anni. Per il 2023/2024 ci saranno dai 3.553 ai 4.264 posti in più” - La Ministra dell’Università su La Stampa: “Il Ministero si sta adoperando per reperire i fondi chiesti dalle Università per rendere sostenibile l'aumento, a questo scopo metteremo a disposizione 23 ... quotidianosanita.it

Medicina. Bernini: “A esami nessuno ha copiato” - C’è stata una sequenza di fake news sui social: ho visto un post virale in cui si dice che a Reggio Calabria hanno copiato tutti, ma lì non c ... quotidianosanita.it

Bernini, a esami Medicina nessuno ha copiato - "Il nostro obiettivo è aumentare il numero dei medici e l'unico modo per farlo è aumentare il numero di coloro che entrano nelle università con le facoltà di Medicina che sono ... notizie.tiscali.it

Bernini: “Su Medicina indietro non si torna, così la cambieremo. Gli studenti non sono mai inutili” x.com

Lo studente @gianlucadoesmed risponde alla ministra Bernini, che ad Atreju ha liquidato la contestazione con un “siete sempre dei poveri comunisti”. Il “semestre filtro” di Medicina sta mostrando tutti i suoi limiti. Tra bocciature di massa, regole che cambiano i - facebook.com facebook