Medicina 2025-26 pubblicato il decreto | graduatorie in 9 fasce e scadenze immediate Entro il 27 dicembre l’accettazione dei voti Ecco cosa fare

Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto per il ciclo di Medicina 2025-26, introducendo graduatorie suddivise in 9 fasce e stabilendo scadenze immediate. Entro il 27 dicembre, gli studenti devono confermare l’accettazione dei voti degli esami. Di seguito, le indicazioni pratiche per procedere e rispettare le tempistiche previste.

Il Ministero ha pubblicato le regole per l'accesso al secondo semestre di Medicina basate su graduatorie in 9 fasce, fissando al 27 dicembre la scadenza per accettare i voti degli esami. Le graduatorie usciranno l'8 gennaio con immatricolazioni immediate, consentendo l'accesso con obbligo di recupero crediti anche a chi non ha superato tutti gli esami previsti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Assunzioni docenti 2025: oggi 10 dicembre stop graduatorie PNRR per ruoli entro 31 dicembre. Cosa fa il supplente Leggi anche: Nuovi Giochi della gioventù 2025/26: ecco chi potrà partecipare e come si svolgono. Pubblicato il DECRETO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Accesso a Medicina 2025-26, addio test. Tutto su immatricolazione, semestre filtro, calendario esami e graduatoria; Oltre 25mila hanno ottenuto almeno un 18 al semestre filtro per Medicina; Test di Medicina 2025, lo studio che dimostra che il vecchio «quizzone» non era una lotteria, ma serviva a selezionare i più bravi; Medicina 2025-26 nel caos: cosa dicono gli avvocati dopo le due sessioni del semestre filtro. Medicina, semestre filtro: il decreto con le indicazioni per la composizione graduatoria - È stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Università e ricerca che contiene le indicazioni relative al semestre filtro per l'accesso a medicina. msn.com

Medicina 2025-26, tutti dentro? Come funzionerà la graduatoria - Graduatoria Medicina 2025: come potrebbe cambiare l’accesso dopo i due appelli, chi entra anche senza tre 18, come funzionano i recuperi dei debiti e quando parte il secondo semestre ... skuola.net

Medicina 2025-26 nel caos: cosa dicono gli avvocati dopo le due sessioni del semestre filtro - Dalle domande contestate alle ipotesi di correttivi, gli esperti in ricorsi analizzano i problemi degli esami del Semestre Aperto di Medicina e i rischi legali dopo i due appelli svolti ... skuola.net

