I contratti dei medici impiegati nei Cau, attualmente in scadenza il 31 dicembre 2025, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2026. La proroga rimane valida fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale. Questa misura garantisce continuità nell’attività dei medici coinvolti e stabilizza la situazione contrattuale fino alla definizione degli accordi futuri.

Prorogati fino al 30 giugno 2026, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo integrativo regionale con i Medici di medicina generale, i contratti dei medici impiegati nei Cau, in scadenza il 31 dicembre 2025.Il provvedimento, assunto nell’ultima seduta di Giunta, ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Medici nei Cau, contratti prorogati fino al 30 giugno 2026

Leggi anche: Prorogati fino al 30 giugno 2026 i contratti dei medici impiegati nei Cau. "Servizio fondamentale"

Leggi anche: Carta del docente, novità in arrivo: ipotesi allargamento ai supplenti con contratti fino al 30 giugno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Prorogati fino al 30 giugno 2026 i contratti dei medici impiegati nei Cau. Servizio fondamentale; Sanità, prorogati fino al 30 giugno 2026 i contratti dei medici dei Cau dell’Emilia-Romagna; Prorogati fino al 30 giugno 2026 i contratti dei medici impiegati nei Cau dell'Emilia - Romagna, in scadenza il 31 dicembre; Comunicato Regione: Sanità. Prorogati fino al 30 giugno 2026 i contratti dei medici impiegati nei Cau dell’Emilia-Romagna, in scadenza il 31 dicembre. Fabi: “Garantiamo la continuità di un servizio fondamentale per la cura e l’assistenza delle persone. Alle fa.

Cau, la Regione proroga i contratti dei medici “Garantiamo un servizio che funziona” - Prorogati fino al 30 giugno 2026, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo integrativo regionale con i Medici di ... piacenzasera.it

Prorogati i contratti ai medici nei Cau - Romagna proroga al 31 dicembre i contratti dei medici occupati nei Cau (centri di assistenza e urgenza), in scadenza dopodomani. ansa.it

Cau, l'Emilia-Romagna ha bisogno di medici e proroga i contratti fino alla fine dell'anno: «Il servizio va garantito» - E ha deciso di prorogare tutti i contratti in essere di quelli che ci lavorano fino al 31 dicembre e di chiamare finalmente in servizio anche quelli che ... corrieredibologna.corriere.it

Casa Sollievo, Ordine dei Medici: no a contratti privatistici, intervenga la Santa Sede - facebook.com facebook

ASP Enna: prorogati i contratti a due medici in quiescenza per garantire la continuità assistenziale x.com