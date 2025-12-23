McTominay | Il mio ruolo in campo è cambiato ma voglio sperimentare tutto

Dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa contro il Bologna, Scott McTominay ha commentato il suo ruolo in campo, sottolineando come sia cambiato nel tempo. L'intervento, rilasciato all'emittente araba Thmanyah, evidenzia la volontà del calciatore di sperimentare nuove posizioni e metodologie di gioco, mantenendo un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti delle sfide future.

All'emittente tv araba Thmanyah è intervenuto Scott McTominay dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa contro il Bologna. Le parole di McTominay. Ecco quanto dichiarato dal centrocampista azzurro: «Abbiamo giocato bene, creato occasioni e potevamo segnare più gol, poi David Neres ha creato una vera e propria magia. Ho cambiato un po' il mio ruolo, voglio provare tutto. Ora sono posizionato più indietro. Le occasioni ci sono, a me basta essere concentrato per dare il meglio. Sono felice della vittoria della Supercoppa. Champions League? Vogliamo fare il meglio possibile, le nostre aspettative sono alte e puoi solo pensare positivo e dare tutto ogni partita.

THMANYAH - Supercoppa Italiana, Napoli, McTominay: "Abbiamo giocato bene, poi è arrivata la magia di Neres, il mio ruolo è cambiato ma sono felice, Champions League? Vogliamo ... - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Thmanyah, emittente araba, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana: “Se immaginavo una stagione così? napolimagazine.com

