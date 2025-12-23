Maxi sequestro di droga in un' azienda di Monopoli | due persone in manette

Ventisei chili di cocaina nascosti all’interno di un armadio di un'azienda attiva nel settore dell’import-export di olio e vino. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Monopoli nel corso di un controllo che ha portato all’arresto di due persone, un 33enne e un 23enne, entrambi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

