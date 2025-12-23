Maxi sequestro al porto | oltre 20mila borse di lusso taroccate per un valore di 33 milioni
Nella giornata odierna, le autorità hanno sequestrato oltre 20.700 borse di lusso contraffatte presso il porto di Pra’. L’operazione, condotta dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha portato al sequestro di prodotti il cui valore stimato supera i 33 milioni di euro, evidenziando l’importanza di contrastare il fenomeno della contraffazione nel settore delle merci di lusso.
È di 20.712 borse contraffatte il bilancio del maxi sequestro effettuato nel porto di Pra' dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'operazione per evitare spiacevoli sorprese sotto l'alberoL'operazione denominata “Ermes”, avviata nel secondo trimestre dell'anno, si è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
