Maxi sequestro al porto | oltre 20mila borse di lusso taroccate per un valore di 33 milioni

Nella giornata odierna, le autorità hanno sequestrato oltre 20.700 borse di lusso contraffatte presso il porto di Pra’. L’operazione, condotta dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha portato al sequestro di prodotti il cui valore stimato supera i 33 milioni di euro, evidenziando l’importanza di contrastare il fenomeno della contraffazione nel settore delle merci di lusso.

CONTRAFFATTI Bari, maxi sequestro al porto di oltre 37 mila prodotti contraffatti - Tra i prodotti sequestrati figurano circa 24 mila scarpe contraffatte, recanti i loghi di noti marchi internazionali ... statoquotidiano.it

Scarpe con false griffe nascoste sotto quelle originali: maxi sequestro al porto di Bari - I Finanzieri del II Gruppo Bari, unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, hanno sottoposto a sequestro, in tre distinte operazioni, oltre 37 mila pezzi tra prodotti c ... informatissimo.net

Genova, sequestro al Porto Antico di falsi "Labubu" (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.