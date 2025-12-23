Maxi sequestri a Palermo | addobbi natalizi con falso Made in Italy e circa 45mila botti illegali

Nelle recenti operazioni a Palermo, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione di prodotti, tra cui addobbi natalizi con falso “Made in Italy” e circa 45.000 botti illegali. Questi interventi rientrano in un’attività di controllo finalizzata a tutelare i consumatori e garantire la sicurezza pubblica, evidenziando l’impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al mercato illecito.

Oltre un milione di prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Guardia di Finanza di Palermo, nel corso di due distinte operazioni, hanno messo a segno un importante intervento a tutela dei consumatori e della sicurezza pubblica. Complessivamente sono stati sequestrati 1.020.000 addobbi natalizi recanti la falsa indicazione "Made in Italy" e 44.448 artifici pirotecnici illegali, per un peso totale di 8,5 quintali e una massa esplodente pari a 176,67 chilogrammi. Addobbi natalizi con indicazioni ingannevoli sull'origine. Nel dettaglio, le Fiamme Gialle della Tenenza di Carini hanno effettuato controlli all'interno di un centro commerciale del territorio, dove hanno individuato numerosi articoli natalizi messi in vendita con informazioni incomplete o fuorvianti sull'origine dei prodotti.

