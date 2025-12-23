Maxi rotatoria di via Nazioni Unite Approvato il progetto di fattibilità

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una maxi rotatoria in via Nazioni Unite, tra questa e la strada vicinale del Merè. Questa iniziativa, che mira a migliorare la viabilità locale, rappresenta un intervento importante per la sicurezza e la fluidità del traffico nella zona. La progettazione prosegue con l’obiettivo di una futura realizzazione efficace e sostenibile.

Considerarlo un regalo di Natale è eccessivo, ma di sicuro è una novità che restituisce il sorriso a migliaia di automobilisti: la Giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della rotatoria tra via Nazioni Unite e la strada vicinale del Merè. Per i seregnesi è la strada ribattezzata "sovrasottopasso", visto che con un cavalcavia e poi abbassandosi, permette di superare nel giro di qualche centinaio di metri due linee ferroviarie. Un punto di snodo importante per la viabilità, non solo cittadina, ma anche sovracomunale: qui arrivano numerosi automobilisti da Meda, Seveso e Desio.

