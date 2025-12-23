Maxi multa dell’Antitrust a Ryanair

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente comminato una multa a Ryanair, a seguito di un’istruttoria avviata per verificare eventuali pratiche anticoncorrenziali. La decisione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e tutela della concorrenza nel settore dei trasporti aerei, evidenziando l’importanza di rispettare le normative in vigore. La sanzione rappresenta un intervento volto a garantire condizioni di mercato più trasparenti e corrette.

Dopo un' istruttoria avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è arrivata la sanzione nei confronti di Ryanair. L'Antitrust ha inflitto alla compagnia aerea una multa da 256 milioni di euro per abuso di posizione dominante, condotta ritenuta in essere dal mese di aprile 2023 fino almeno ad aprile 2025. La decisione tiene conto anche del peso della società nel mercato italiano: Ryanair, infatti, gestisce circa il 40 per cento del traffico passeggeri sulle rotte da e verso l'Italia. Una quota che, secondo l'Autorità, le ha consentito di operare senza subire reali condizionamenti né dai concorrenti né dai consumatori.

