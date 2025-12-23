Maxi multa dell’Antitrust a Ryanair | oltre 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante

L’Antitrust ha sanzionato Ryanair con una multa superiore a 255 milioni di euro, accusata di aver abusato della sua posizione dominante nel mercato dei voli low-cost. La decisione si basa su comportamenti che hanno ostacolato le attività delle agenzie di viaggio nella prenotazione dei biglietti. Questa misura evidenzia l’attenzione dell’Autorità alla tutela della concorrenza nel settore aeronautico.

Ryanair è finita nel mirino dell’Antitrust per abuso di posizione dominante. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha inflitto alla società irlandese di voli low-cost una sanzione di oltre 255 milioni di euro per aver ostacolato l’attività delle agenzie di viaggio nella prenotazione dei biglietti aerei. La posizione dominante. Secondo l’Antitrust, per due anni, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025, Ryanair avrebbe creato una strategia volta a «bloccare, ostacolare o rendere più difficile eo economicamente o tecnicamente oneroso l’acquisto dei voli di Ryanair sul sito ryanair. 🔗 Leggi su Panorama.it

