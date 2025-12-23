Max Verstappen cambia numero in F1 nel 2026: torna al 3, ma nel design è nascosto l'1. Perché non è una scelta casuale e cosa c'è dietro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33

Leggi anche: F1, statistiche GP Brasile 2025. A Interlagos Max Verstappen ha Michael Schumacher nel mirino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Max Verstappen sorprende con un messaggio empatico per Hamilton: Fa male al cuore vederlo così; F1 | Il difficile 2025 di Lambiase: Verstappen rivela la verità; F1 - F1 2026, Red Bull: i giochi di potere non sono finiti; F1, Verstappen: 'Addio effetto suolo? Monoposto non mi mancheranno, ho la schiena a pezzi'.

Max Verstappen ha nascosto un messaggio segreto nel suo nuovo numero in F1: perché non è solo un 3 - Nel 2026 Max correrà quindi con il numero 3, ma continuerà a portarsi addosso, anche visivamente, il peso simbolico del numero 1. fanpage.it