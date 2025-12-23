Mauro analizza il ruolo di Locatelli nella Juve attuale, sottolineando la sua importanza nel progetto di Spalletti. La strategia dell’allenatore, che ha valorizzato giocatori come Bremer e Yildiz, mira a rafforzare la squadra in vista del traguardo del 2026. Una riflessione sulla metamorfosi bianconera e sulle scelte tecniche fondamentali per il futuro del club.

Mauro sulla metamorfosi della squadra. Luciano Spalletti ha rilanciato Bremer, Yildiz e Locatelli per la corsa al vertice nel 2026. Intervenuto ai canali Mediaset, l’ex calciatore Massimo Mauro ha analizzato con entusiasmo la crescita della Juventus sotto la gestione di Luciano Spalletti. Secondo l’opinionista, la bravura del tecnico toscano è stata determinante per entrare nella testa di un gruppo composto da giocatori di livello medio-alto, capaci ora di esprimere tutto il loro potenziale. Il successo contro la Roma è stato il frutto delle prestazioni eccellenti di tre elementi cardine: Gleison Bremer, tornato a guidare la difesa con autorità, il giovane talento Kenan Yildiz e, soprattutto, Manuel Locatelli, definito perfetto per la capacità di garantire equilibrio e solidità alla mediana bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mauro controcorrente: «Locatelli troppo importante per questa Juve, vi spiego». C’entra il supporto dell’allenatore bianconero

Leggi anche: Pastore controcorrente: «Juve Torino non è stato un brutto derby e vi spiego perché. Ho visto molto più disagio in Parma Milan»

Leggi anche: Sosa controcorrente: «Di Lorenzo colpito, è rigore! Vi spiego perché»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Massimo Mauro controcorrente: "Si gioca troppo? Allora i calciatori si riducano gli stipendi" - Massimo Mauro dice la sua su uno dei temi del momento, le polemiche per il calendario ingolfato, che hanno portato anche alla protesta ... tuttomercatoweb.com

SPALLETTI LO HA CAPITO E LOCATELLI NON DEVE GIOCARE PIU’ | JUVENTUS PAPHOS 2-0 LE PAGELLE

QUESTO È ControCorrente NON SOLO DENUNCIA, MA FATTI CONCRETI CHE PORTANO A CAMBIARE LE COSE Cari amici solo una settimana fa denunciavo la vergogna di “medici vip” che anziché stare in corsia venivano comandati all’assessorato con a - facebook.com facebook