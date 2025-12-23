Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha recentemente commentato lo sciopero indetto, definendolo

"Uno spettacolo indegno". Rieccolo, Maurizio Landini. Dopo l'ultimo, ennesimo, sciopero, il leader della Cgil torna a scagliarsi contro il governo. "Lo spettacolo indegno di queste ore sul maxi emendamento alla manovra - ha detto intervistato da Repubblica - conferma che c'era una ragione di più per scioperare. Questo governo non vuole discutere con nessuno, né con il Parlamento né con le parti sociali. Regge solo per il potere, non per rispondere ai bisogni delle persone. E porta il Paese al declino e alla recessione". Il motivo a suo dire è chiaro: "Si taglia sui più deboli mentre si sta dalla parte dei forti.

Maurizio Landini, sciopero? Toh, come risponde: un fallimento totale

