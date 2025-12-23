Mattia Missiroli si è dimesso da sindaco di Cervia | l’annuncio dopo l’indagine per maltrattamenti alla moglie

Mattia Missiroli si è dimesso da sindaco di Cervia, a seguito di un’indagine per maltrattamenti alla moglie. Dopo la diffusione delle notizie e in un gesto di responsabilità, ha comunicato la volontà di lasciare l’incarico, ribadendo la propria estraneità alle accuse. La decisione è stata resa nota tramite una nota ufficiale del Comune, in cui il sindaco ha espresso il suo rammarico.

A pochi giorni dalla diffusione della notizia dell’indagine a suo carico per maltrattamenti e lesioni, il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, lascia l’incarico: “Con profondo dolore e ribadendo ancora una volta la mia totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza, rassegnerò le mie dimissioni “, annuncia in una lunga nota diffusa dal Comune. “In questo momento non sarebbe possibile – aggiunge – affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità, né garantire la serenità che l’istituzione comunale merita. Ritengo quindi responsabile destinare ogni energia alla tutela della mia onorabilità e, soprattutto, ai miei figli, che hanno bisogno di un padre pienamente presente in una fase così delicata della loro vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

