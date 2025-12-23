Matteo Salvini e l' islam pugno di ferro | Solo accordi scritti

Matteo Salvini si è mostrato più tranquillo durante l’intervista a Zona Bianca, su Rete4. In questa occasione, il leader della Lega ha ribadito l’importanza di accordi scritti nelle relazioni con l’islam. La sua posizione si distingue per un approccio pragmatico e diretto, sottolineando la necessità di chiarezza e trasparenza nelle interlocuzioni internazionali e sul tema della sicurezza.

È un Matteo Salvini visibilmente più sereno quello che ieri sera si è palesato davanti alle telecamere di Zona Bianca, su Rete4. A dirlo è lui stesso in apertura di collegamento: «Questo, dopo cinque anni, è il primo Natale che non passo da indagato, da imputato, da potenziale criminale a rischio di galera. Ma hanno assolto (dal processo Open Arms nel quale era accusato di sequestro di persona, ndr) perché avevo bloccato gli sbarchi dei clandestini e hanno sancito che difendere i confini, la sicurezza e la dignità dell’Italia non è un reato, ma un mio dovere di ministro». Cinque anni con una spada di Damocle sul capo, però, hanno pesato non poco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

