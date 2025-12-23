Matteo Politano dopo la Supercoppa | Conte è il nostro condottiero lo seguiremo fino alla morte
Matteo Politano, dopo la vittoria in Supercoppa Italiana, ha sottolineato il ruolo di Luciano Spalletti come guida del Napoli, definendolo il nostro condottiero. L’esterno, veterano della squadra, ha ricordato le difficoltà affrontate, come il pronostico sfavorevole dopo Bologna, e ha evidenziato come il gruppo abbia creduto nel proprio lavoro fino al successo finale. Le sue parole riflettono la determinazione e la coesione della squadra in questa stagione.
L'esterno, che è uno dei senatori del Napoli, dopo il successo in Supercoppa Italiana rende merito all'allenatore con delle parole fortissime: "Dopo Bologna ci davano per morti, ora ci portiamo la coppa a casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Politano in estasi: «Partita eccezionale del Napoli, dopo Bologna ci davano per spacciati. Seguiremo Conte fino alla morte»
Leggi anche: Scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: “Il nostro rapporto contrattuale è finito”, “Lo hai deciso tu”
Napoli, la vigilia di Politano: Vogliamo portare a casa la Supercoppa. Il nuovo ruolo mi piace; Supercoppa Napoli-Bologna, Politano: «Il gruppo unito è la nostra forza»; Politano: “Il Bologna ci ha cambiati, ora vogliamo la Supercoppa”; Napoli, Politano non dimentica il KO in campionato: “È stata la svolta. Ora siamo uniti”.
Matteo Politano dopo la Supercoppa: “Conte è il nostro condottiero, lo seguiremo fino alla morte” - L'esterno, che è uno dei senatori del Napoli, dopo il successo in Supercoppa Italiana rende merito all'allenatore con delle parole fortissime: "Dopo ... fanpage.it
MEDIASET - Supercoppa Italiana, Napoli, Politano: "Volevamo questo trofeo, siamo davvero contenti, Conte è il nostro condottiero, lo seguiamo fino alla morte" - Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria nella finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. napolimagazine.com
Politano a Mediaset: "Conte il nostro condottiero e lo seguiamo fino alla morte! Ci davano per finiti" - Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna: "Siamo venuti qua e volevamo fortemente ... tuttonapoli.net
Politano a Mediaset: "Ci vorrà grande intensità, che vinca il migliore!" Matteo Politano ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della finale di Supercoppa col Bologna: "Dopo la sconfitta di Bologna ci siamo guardati in faccia e abbiamo cercato di capire quale f - facebook.com facebook
Le parole di Matteo #Politano alla vigilia della finale di #SupercoppaItaliana contro il #Bologna #SscNapoli #NapoliBologna x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.