Matteo Politano dopo la Supercoppa | Conte è il nostro condottiero lo seguiremo fino alla morte

Matteo Politano, dopo la vittoria in Supercoppa Italiana, ha sottolineato il ruolo di Luciano Spalletti come guida del Napoli, definendolo il nostro condottiero. L’esterno, veterano della squadra, ha ricordato le difficoltà affrontate, come il pronostico sfavorevole dopo Bologna, e ha evidenziato come il gruppo abbia creduto nel proprio lavoro fino al successo finale. Le sue parole riflettono la determinazione e la coesione della squadra in questa stagione.

