Matteo e Andrea i fratelli che per Natale esaudiscono i desideri degli anziani | Li portiamo al mare o a mangiare pesce Hanno tanto da darci noi doniamo il nostro tempo

Matteo e Andrea, fratelli impegnati nel periodo natalizio, si dedicano ad esaudire i desideri degli anziani, portandoli al mare o a mangiare pesce. Con il loro gesto, donano il tempo e l’affetto di cui hanno bisogno. Wanda, a 89 anni, cerca invece un’amicizia sincera per condividere momenti di compagnia. Questi gesti semplici testimoniano l’importanza di stare vicino a chi ha bisogno di ascolto e attenzione.

Albina, ma per tutti Wanda, a 89 anni vorrebbe un nuovo amico per Natale: «Mi piacerebbe trovare una persona speciale che venga ogni tanto a farmi un po' di compagnia, con la quale possa.

