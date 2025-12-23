Matteo Cocchi già 8 convocazioni tra i big con Chivu | ecco perché può arrivare il salto definitivo

Matteo Cocchi, già convocato otto volte con la prima squadra dell’Inter sotto la guida di Chivu, rappresenta una delle giovani promesse del club. Con il mercato invernale alle porte, la società valuta le strategie per rafforzare la rosa, considerando anche le possibilità di valorizzare i talenti interni. Scopriamo quali sono le prospettive per il giovane calciatore e le potenziali opportunità di un suo eventuale salto definitivo in prima squadra.

Matteo Cocchi. Con il mercato invernale alle porte, l’ Inter riflette sulle possibili mosse per rinforzare la propria rosa senza ricorrere a colpi esterni immediati. Una delle idee sul tavolo della dirigenza riguarda la fascia sinistra, con un’operazione interna che potrebbe coinvolgere due giovani talenti del vivaio nerazzurro: Matteo Cocchi e Marcelo Vaz, entrambi classe 2007. Cocchi è ormai una certezza del settore giovanile: titolarissimo nella formazione U23 di Stefano Vecchi, ha già fatto capolino in Prima Squadra, mettendosi a disposizione di Cristian Chivu in ben otto partite tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ipotesi Inter: anticipare a gennaio l'arrivo di Marcelo Vaz, esterno sinistro classe 2007 della Varesina già bloccato per giugno. Verrebbe inserito nella formazione U23, con il conseguente spostamento definitivo di Matteo Cocchi in Prima Squadra @fcin190 x.com

InterLive.it. . Alla scoperta di Matteo Cocchi, che Chivu potrebbe far debuttare dal 1' stasera contro il Venezia. Il 'nuovo Dimarco' è già in casa! - facebook.com facebook