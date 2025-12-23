Mattarella perdona uno scafista Grazierà pure il gioielliere Roggero?

Il Quirinale ha deciso di concedere una riduzione della pena ad Abdelkarim Alla F. Hamad, condannato per il tragico incidente del 2015 in cui persero la vita 49 migranti. Si tratta di una decisione che suscita diverse riflessioni sulla giustizia e sulle misure di clemenza, in un contesto in cui sono ancora aperti molti dibattiti sulla gestione dei casi legati all’immigrazione e alla criminalità organizzata.

Il Quirinale concede uno sconto di pena ad Abdelkarim Alla F. Hamad, classe 1995, punito con 30 anni di reclusione per la strage in mare del 2015, nella quale morirono 49 migranti, asfissiati nella stiva. Regalo di Natale da parte di Sergio Mattarella a uno scafista: condannato a 30 anni di carcere per il naufragio di un'imbarcazione in cui morirono 49 persone, Abdelkarim Alla F. Hamad è stato graziato. I fatti risalgono a Ferragosto di dieci anni fa: la barca carica di migranti salpò da Sabratha, ma quando arrivò sulle nostre coste nella stiva i soccorritori trovarono 49 cadaveri. Rinchiusi là sotto, molti morirono asfissiati.

