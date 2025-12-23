Recentemente, il presidente Sergio Mattarella ha contattato telefonicamente la madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto che da oltre un anno si trova in carcere in Venezuela. L'iniziativa rientra negli sforzi istituzionali per seguire la vicenda e offrire supporto alla famiglia. Questo gesto testimonia l'attenzione delle autorità italiane verso i cittadini coinvolti in situazioni di detenzione all'estero.

Sergio Mattarella nei giorni scorsi ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Lo scrive l’ Ansa, citando fonti vicine alla famiglia dell’operatore umanitario. Il presidente della Repubblica ha manifestato vicinanza ad Armanda Colusso e solidarietà a nome di tutto il Paese: a metà novembre la donna aveva puntato il dito contro il Governo Meloni. Armanda Colusso (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini

Leggi anche: Alberto Trentini ha telefonato alla famiglia. L’avvocata: “Nuove speranze dopo le ultime mosse diplomatiche”

Leggi anche: Alberto Trentini ha telefonato a casa: «Spiragli di speranza»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini; Mattarella telefona alla mamma di Alberto Trentini da 403 giorni nel carcere in Venezuela: «Vicino alla famiglia per Natale»; La madre di Trentini: “Alberto non ha chiamato per il mio compleanno, il governo cambi strategia”; Trentini, Mattarella telefona alla madre: Solidarietà e vicinanza.

Mattarella chiama la madre di Trentini ed esprime solidarietà per il cooperante italiano in carcere in Venezuela - Il capo dello Stato ha parlato con Armanda Colusso della situazione del figlio, detenuto senza chiare accuse a Caracas ... quotidiano.net