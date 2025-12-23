Mattarella grazia l’ex calciatore libico condannato a 30 anni con l’accusa di essere scafista | la storia di Abdelkarim

Il presidente Mattarella ha concesso la grazia a Abdelkarim, ex calciatore libico condannato a 30 anni per aver guidato un barchino di migranti. La vicenda evidenzia le complessità delle vite di chi attraversa il Mediterraneo e le questioni legate alle condanne per presunti ruoli di scafista. La storia di Abdelkarim rappresenta un esempio di come le storie personali possano intrecciarsi con questioni di giustizia e politica.

Un ex calciatore libico arrivato in Italia su un barcone e condannato a trent’anni di reclusione perché considerato lo scafista. Tra le cinque grazie concesse nella giornata di lunedì 22 dicembre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella c’è anche questa storia. Il protagonista in questione – che ha ricevuto la grazia insieme a Zeneli Bardhyl, Franco Cioni, Alessandro Ciappei e Gabriele Spezzuti – è Abdelkarim Alaa F. Hamad, condannato alla pena complessiva di trenta anni di reclusione per delitti di concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull’immigrazione, per fatti avvenuti nel 2015. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella grazia l’ex calciatore libico condannato a 30 anni con l’accusa di essere scafista: la storia di Abdelkarim Leggi anche: Il calciatore libico Alaa Faraj condannato a 30 anni per strage come scafista: graziato da Mattarella Leggi anche: Il Colle grazia Alaa, calciatore libico condannato a 30 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mattarella grazia l’ex calciatore libico condannato a 30 anni con l’accusa di essere scafista: la storia di Abdelkarim - Tra le cinque grazie concesse da Mattarella c'è anche quella a un ex calciatore libico condannato come scafista ... ilfattoquotidiano.it

Mattarella firma la grazia per 5 detenuti condannati, chi sono da Franco Cioni al calciatore scafista - È fra i presidenti della Repubblica più rigorosi della storia repubblicana ... virgilio.it

Mattarella firma 5 provvedimenti di grazia: ecco chi beneficia dell'atto di clemenza - Ci sono tre italiani e due stranieri: Zeneli Bardhyl, che evase dai domiciliari, Franco Cioni, che uccise la moglie malata terminale; Alessandro Ciappei, condannato per truffa, e Gabriele Spezzuti, pe ... ansa.it

Scafisti e trafficanti non sono la stessa cosa: la storia di Alaa, che ha ricevuto la grazia da Mattarella Ascolta il nuovo episodio del nostro daily podcast "Nel Caso Te Lo Fossi Perso" x.com

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a cinque persone, condannate a vario titolo a pene detentive o pecuniarie. Lo si apprende dal sito ufficiale del Quirinale, che ricorda come Mattarella abbia firmato i rispettivi decreti «ai sen - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.