Mattarella grazia cinque detenuti uno è lo scafista Alla F Hamad Abedelkarim condannato a 30 anni per la morte di 49 migranti nel 2015

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo dello Stato concede una grazia parziale ad Alla F. Hamad Abdelkarim: da 30 a 9 anni il residuo di pena per la morte di 49 migranti Sono state graziate oggi cinque persone dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il provvedimento permetterà ai cinque detenuti o di uscire subi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

