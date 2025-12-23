Mattarella grazia 5 condannati

Il presidente Mattarella ha concesso la grazia a cinque condannati, tra cui F. Hamad Abdelkarim Alla, che doveva scontare 30 anni per concorso in omicidio plurimo e violazioni delle norme sull'immigrazione. La decisione si inserisce nel quadro delle misure di clemenza adottate dal governo, suscitando riflessioni sui criteri e le implicazioni di tali provvedimenti.

F. Hamad Abdelkarim Alla doveva scontare 30 anni per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione.

Dal truffatore all'omicida della moglie malata, Mattarella grazia 5 condannati

PRESIDENZA REPUBBLICA – QUIRINALE * «MATTARELLA CONCEDE GRAZIA A 5 CONDANNATI, INTERVIENE SU CASI GIUDIZIARI COMPLESSI»

Franco Cioni nell’aprile 2021 soffocò la moglie Laura Amidei, malata terminale, con un cuscino “per non farla soffrire” Condannato a 6 anni di reclusione, oggi, lunedì 22 dicembre, è stato graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - facebook.com facebook

Da Franco Cioni a Bardhyl Zeneli: perché i cinque decreti di grazia firmati da Mattarella ci fanno amare il presidente della Repubblica.

