Mattarella grazia 5 condannati

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Mattarella ha concesso la grazia a cinque condannati, tra cui F. Hamad Abdelkarim Alla, che doveva scontare 30 anni per concorso in omicidio plurimo e violazioni delle norme sull'immigrazione. La decisione si inserisce nel quadro delle misure di clemenza adottate dal governo, suscitando riflessioni sui criteri e le implicazioni di tali provvedimenti.

F. Hamad Abdelkarim Alla doveva scontare 30 anni per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

