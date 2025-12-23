Mattarella e Meloni tagliano l' inno d' Italia | non si potrà più dire Sì alla fine

🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, è stato deciso di interrompere l'uso del tradizionale saluto finale

Non si potrà più dire "Sì" alla fine dell'inno d'Italia, ovvero appena dopo l'ultima frase che recita: "Siam pronti alla morte l'Italia chiamò". Come riporta il Fatto quotidiano, il divieto arriverebbe con l'attuazione del decreto del presidente della Repubblica del 14 marzo 2025, adottato su. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

