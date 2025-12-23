Mattarella chiama la mamma di Alberto Trentini | L’Italia è con voi non perdete la speranza
“Signora Armanda, sono Sergio Mattarella. Non perdete la speranza: l’Italia è al fianco di Alberto. E al vostro”. Con queste parole il presidente della Repubblica – nei giorni scorsi – ha esordito durante una telefonata a casa Trentini, rivolgendosi alla mamma di Alberto, il cooperante italiano recluso da più di un anno nel maxi-carcere venezuelano de El Rodeo I, per esprimerle solidarietà e vicinanza di tutta l’Italia. A riportare i dettagli della telefonata è Repubblica. La signora Armanda Colusso, insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, ormai da diverso tempo chiede supporto e aiuto agli italiani, con la disperazione di una mamma che non intravede una soluzione immediata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
