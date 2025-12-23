Mattarella chiama la madre di Trentini ed esprime solidarietà per il cooperante italiano in carcere in Venezuela

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha contattato telefonicamente Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre un anno. L'incontro ha rappresentato un gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti della famiglia Trentini in un momento di difficoltà. La vicenda di Trentini ha suscitato attenzione internazionale e ha portato all'attenzione delle istituzioni italiane sulla tutela dei cittadini all'estero.

Roma, 23 dicembre 2025 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato ad Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da più di un anno in Venezuela. Nella telefonata, avvenuta nei giorni scorsi, il capo dello Stato ha manifestato la sua vicinanza e la solidarietà da parte di tutto il Paese. Alberto Trentini, 46 anni, è detenuto da 395 giorni nelle carceri venezuelane, dal 15 novembre 2024. Alberto a ottobre del 2024 era partito per il Venezuela per lavorare con l'Humanity & Inclusion, Ong che si occupa di fornire assistenza alle persone con disabilità in circa 60 Paesi.

