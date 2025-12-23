Mattarella chiama la madre di Alberto Trentini ed esprime solidarietà per il cooperante in carcere in Venezuela

Il presidente Sergio Mattarella ha contattato telefonicamente Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre un anno. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di supporto e solidarietà istituzionale, evidenziando l'attenzione delle autorità italiane verso la situazione del cooperante e la sua famiglia. Questa comunicazione rappresenta un gesto di vicinanza e impegno istituzionale nel contesto delle questioni diplomatiche e umanitarie.

Roma, 23 dicembre 2025 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato ad Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da più di un anno in Venezuela. Nella telefonata, avvenuta nei giorni scorsi, il capo dello Stato ha manifestato la sua vicinanza e la solidarietà da parte di tutto il Paese. Il presidente ha manifestato solidarietà e sostegno alla donna Alberto Trentini, 46 anni, è detenuto da 395 giorni nelle carceri venezuelane, dal 15 novembre 2024. Alberto a ottobre del 2024 era partito per il Venezuela per lavorare con l'Humanity & Inclusion, Ong che si occupa di fornire assistenza alle persone con disabilità in circa 60 Paesi.

"Signora Armanda, sono Sergio Mattarella. Forza, non perdete la speranza: l'Italia è con Alberto. E con voi". Nei giorni scorsi è squillato il telefono di casa Trentini. A chiamare era il Quirinale: il presidente della Repubblica voleva parlare con Armanda Trentini,

