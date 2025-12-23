La Massese conclude il 2023 in penultima posizione, con la retrocessione diretta ormai vicina. La recente sconfitta a Cecina ha evidenziato le difficoltà della squadra, in particolare per l’organico ridotto. Ora è urgente intervenire con rinforzi adeguati per migliorare la situazione e uscire dalla zona playout, riprendendo un percorso più stabile e competitivo nel campionato.

La Massese chiude l’anno al quintultimo posto, dentro ai playout. La difficile trasferta di Cecina ha certificato quello che un po’ tutti pensavano. Al netto delle ultime due uscite di Caponi e Zavatto questa squadra fa fatica ed ha bisogno di rinforzi urgenti per dare nuova linfa a una rosa troppo impoverita. Il tecnico Marselli ha provato a rimescolare le carte ma, comunque la si metta, la coperta rimane corta. Il ritorno forzato alla difesa a quattro non ha dato i frutti sperati. Anche un giocatore affidabile come Lucaccini, senza un riferimento centrale, è andato in difficoltà. Bigini in mediana non ha convinto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese, allarme rosso. Squadra in zona playout e ’povera’ nell’organico. Ora sono necessari rinforzi

