Massacra di botte e rasa a zero la cognata perché aveva una relazione con il marito | condannata

Una donna di 37 anni è stata condannata a cinque mesi di reclusione, con pena sospesa, per aver aggredito e rasato a zero la cognata. L’episodio, avvenuto in seguito a una lite legata a una relazione extraconiugale, ha suscitato attenzione per la violenza dell’atto. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha evidenziato la gravità dell’aggressione e le conseguenze legali di comportamenti violenti.

Una donna è caduta nell'agguato della cognata ed è stata rasata a zero. In seguito all'episodio, una donna di 37 anni è stata condannata a cinque mesi di reclusione, con pena sospesa, per l'aggressione e il gesto violento. Il fatto è accaduto a Perugia: la condannata aveva scoperto che la vittima, sua cognata, aveva intrapreso una relazione con il marito. La 37enne ha così attirato in casa sua cognata per tenderle un agguato: l'ha spinta a terra, l'ha massacrata di botte e poi l'ha costretta a subire il taglio dei capelli. In seguito all'aggressione, la vittima ha riportato abrasioni all'orecchio destro e lividi sulle braccia.

Accecata dalla gelosia Aggredisce la cognata e le taglia i capelli a zero.

