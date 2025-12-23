Masciago Primo mucca intrappolata sul greto del torrente salvata con l' elicottero dei pompieri

A Masciago Primo, un'animale è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato sul greto di un torrente. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese, con l'elicottero Drago 53, hanno imbragato la mucca e l’hanno trasportata in sicurezza. L’intervento ha permesso di mettere in salvo l’animale senza danni, garantendo il suo recupero rapido e preciso.

Il bovino è stato primo avvolto con una speciale e resistente imbragatura, e poi portato in salvo con l'elicottero Drago 53 dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Masciago Primo, mucca intrappolata sul greto del torrente salvata con l'elicottero dei pompieri Leggi anche: Udine, vitellina intrappolata nella boscaglia: salvata dai vigili del fuoco con l'elicottero Leggi anche: Cadavere sul greto del torrente Branega a Pra’, intervenuta la polizia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. VIDEO e FOTO. Una mucca e un asino intrappolati nei boschi di Masciago Primo salvati con l'elicottero dai vigili del fuoco. Salvati un asino e una mucca intrappolati nel bosco di Masciago Primo - I soccorritori sono riusciti a raggiungere l’animale, applicargli una capezza e accompagnarlo con cautela verso un punto sicuro, ... laprovinciadivarese.it

VIDEO e FOTO. Una mucca e un asino intrappolati nei boschi di Masciago Primo salvati con l'elicottero dai vigili del fuoco - I due animali erano finiti in una zona molto impervia vicino al greto di un torrente: particolarmente complesso il recupero del bovino che è stato imbragato dagli operatori e portato in un luogo sicur ... varesenoi.it

Varese, mucca salvata con l'elicottero dei vigili del fuoco: si era persa in una zona impervia e non riusciva a risalire - Il bovino si era allontanato dal pascolo in compagnia di un asino, fino nel greto di un torrente. milano.corriere.it

Ecco il video dove il Drago dei vigili del fuoco salva una mucca in difficoltà nei boschi di Masciago Primo. L’articolo nel primo commento. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.