Masciago Primo mucca intrappolata sul greto del torrente salvata con l' elicottero dei pompieri

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Masciago Primo, un'animale è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato sul greto di un torrente. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese, con l'elicottero Drago 53, hanno imbragato la mucca e l’hanno trasportata in sicurezza. L’intervento ha permesso di mettere in salvo l’animale senza danni, garantendo il suo recupero rapido e preciso.

Il bovino è stato primo avvolto con una speciale e resistente imbragatura, e poi portato in salvo con l'elicottero Drago 53 dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

masciago primo mucca intrappolata sul greto del torrente salvata con l elicottero dei pompieri

© Ilgiorno.it - Masciago Primo, mucca intrappolata sul greto del torrente salvata con l'elicottero dei pompieri

Leggi anche: Udine, vitellina intrappolata nella boscaglia: salvata dai vigili del fuoco con l'elicottero

Leggi anche: Cadavere sul greto del torrente Branega a Pra’, intervenuta la polizia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

VIDEO e FOTO. Una mucca e un asino intrappolati nei boschi di Masciago Primo salvati con l'elicottero dai vigili del fuoco.

masciago primo mucca intrappolataSalvati un asino e una mucca intrappolati nel bosco di Masciago Primo - I soccorritori sono riusciti a raggiungere l’animale, applicargli una capezza e accompagnarlo con cautela verso un punto sicuro, ... laprovinciadivarese.it

masciago primo mucca intrappolataVIDEO e FOTO. Una mucca e un asino intrappolati nei boschi di Masciago Primo salvati con l'elicottero dai vigili del fuoco - I due animali erano finiti in una zona molto impervia vicino al greto di un torrente: particolarmente complesso il recupero del bovino che è stato imbragato dagli operatori e portato in un luogo sicur ... varesenoi.it

masciago primo mucca intrappolataVarese, mucca salvata con l'elicottero dei vigili del fuoco: si era persa in una zona impervia e non riusciva a risalire - Il bovino si era allontanato dal pascolo in compagnia di un asino, fino nel greto di un torrente. milano.corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.