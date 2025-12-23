Mascali fondi per il trasporto scolastico | stanziati 79 mila euro per le famiglie

Il Comune di Mascali ha approvato uno stanziamento di 79 mila euro per il trasporto scolastico, destinato a sostenere le famiglie più fragili. La delibera, approvata dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Luigi Messina, rappresenta un intervento volto a favorire l'inclusione e a garantire un accesso più agevole alle scuole per gli studenti bisognosi. Questa iniziativa mira a rafforzare il sostegno alle famiglie e a migliorare la mobilità degli studenti nel territorio.

