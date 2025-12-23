Mascali fondi per il trasporto scolastico | stanziati 79 mila euro per le famiglie
Il Comune di Mascali ha approvato uno stanziamento di 79 mila euro per il trasporto scolastico, destinato a sostenere le famiglie più fragili. La delibera, approvata dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Luigi Messina, rappresenta un intervento volto a favorire l'inclusione e a garantire un accesso più agevole alle scuole per gli studenti bisognosi. Questa iniziativa mira a rafforzare il sostegno alle famiglie e a migliorare la mobilità degli studenti nel territorio.
Un passo concreto verso l'inclusione e il supporto alle famiglie più fragili. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Luigi Messina, ha approvato una delibera fondamentale che ratifica l’atto di indirizzo per l’erogazione di contributi economici destinati al trasporto degli studenti con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
