Masaccio parte a gennaio la nuova stagione

Il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno annuncia l'inizio della stagione 2025/26, prevista per venerdì 16 gennaio. Una nuova serie di spettacoli e iniziative culturali che proseguiranno nel corso dell’anno, offrendo un’occasione di approfondimento e intrattenimento per il pubblico locale. La programmazione sarà disponibile nelle settimane precedenti, con dettagli su eventi, orari e modalità di partecipazione.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Venerdì 16 gennaio parte la stagione 202526 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Massimo Ghini, Ale & Franz, Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, Fulvio Cauteruccio, Paola Minaccioni, Ascanio Celestini, sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Grandi narratori, ironia, celebri commedie, storie al femminile per una stagione ricca di temi e suggestioni. Si parte il 16 gennaio alle 21, come per tutti gli spettacoli, con «Il vedovo», diretto da Ennio Coltorti, tratto dal celebre film di Dino Risi, in un vero e proprio omaggio a un capolavoro degli anni settanta.

