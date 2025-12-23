Masaccio i big della risata Da Ale e Franz a Iacchetti

La stagione 2025/26 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno prende il via venerdì 16 gennaio, offrendo un ricco cartellone di spettacoli. Tra i protagonisti annunciati ci sono Massimo Ghini, Ale & Franz, Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, in un programma realizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Un appuntamento per gli amanti del teatro e della comicità, con eventi di qualità e varietà.

Partirà venerdì 16 gennaio la stagione 202526 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Massimo Ghini, Ale & Franz, Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, Fulvio Cauteruccio, Paola Minaccioni, Ascanio Celestini, sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Grandi narratori, ironia, celebri commedie, storie al femminile per una stagione ricca di temi e suggestioni. Si parte il 16 gennaio alle 21, come per tutti gli spettacoli, con "Il vedovo", diretto da Ennio Coltorti, tratto dal celebre film di Dino Risi, in un vero e proprio omaggio a un capolavoro degli anni settanta.

