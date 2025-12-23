Marty Supreme stabilisce negli USA un nuovo record per un film in limited release

Marty Supreme, film con Timothée Chalamet, ha stabilito un nuovo record negli Stati Uniti per un'uscita limitata. La pellicola ha attirato l'interesse del pubblico e registrato risultati di incasso significativi, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama cinematografico americano. Un dato che evidenzia l'importanza delle distribuzioni ristrette nel contesto attuale del cinema.

Il film con star Timothée Chalamet sembra aver conquistato l'attenzione del pubblico americano, facendo registrare ottimi incassi. Il debutto nelle sale americane di Marty Supreme, il nuovo progetto con star Timothée Chalamet prodotto da A24, ha stabilito un nuovo record per un film in limited release. Il lungometraggio, infatti è stato distribuito in sole sei sale selezionate, riuscendo tuttavia a entrare immediatamente nella top 10. I dati registrati dal film Marty Supreme, di cui potete leggere la nostra recensione, ha ottenuto il più alto incasso medio per sala per un film in limited release negli Stati Uniti degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marty Supreme stabilisce negli USA un nuovo record per un film in limited release Leggi anche: Cinema, attesa per “Marty Supreme”: apertura da record negli Usa Leggi anche: MARTY SUPREME | il nuovo film con Timothée Chalamet La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Marty Supreme stabilisce negli USA un nuovo record per un film in limited release; Marty Supreme stabilisce un nuovo record negli USA per i film in limited release; Stefano De Martino svela il salone del suo elegante appartamento nel cuore di Milano; Andrea Zelletta e Natalia Paragoni annunciano il sesso del secondo bebè con un video speciale. Marty Supreme stabilisce negli USA un nuovo record per un film in limited release - Il film con star Timothée Chalamet sembra aver conquistato l'attenzione del pubblico americano, facendo registrare ottimi incassi. movieplayer.it

Marty Supreme, il regista: "Film scritto completamente per Timothée Chalamet" - Josh Safdie ha raccontato la genesi della pellicola, ideata diversi anni fa, prima che l'attore statunitense recitasse in Dune e Wonka. tg24.sky.it

Marty Supreme - pong, una debolezza, le scommesse e una smisurata ambizione: diventare il miglior giocatore di ... mymovies.it

È stata rilasciata una nuova clip di Marty Supreme x.com

Doveva cominciare a passo lento il suo percorso verso le sale, invece Marty Supreme ha già battuto i record degli ultimi anni per una limited release: distribuito in sole sei sale prima dell'effettivo rilascio, il film ha già incassato quasi 900.000 dollari, entrando in - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.