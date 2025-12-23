Marotta pesca a Bergamo | non solo Palestra in estate assalto anche a lui

Inter News 24 Beppe Marotta è pronto a fare la spesa grossa a Bergamo in vista dell’estate. Non solo l’esterno destro Marco Palestra, piace anche un altro top player. Il calciomercato non si ferma mai e l’analisi del Corriere dello Sport accende i riflettori su un possibile colpo ad alta quota per la mediana dei nerazzurri. Il piano della dirigenza di Viale della Liberazione è chiaro: sfruttare i solidi rapporti con l’Atalanta per intavolare una trattativa di prestigio. Nonostante il mancato approdo a Milano di Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano celebre per la sua velocità e il dribbling fulminante, il dialogo tra i due club resta eccellente, come confermato dalla recente cessione a Zingonia di Nicola Zalewski, l’esterno polacco dotato di grande duttilità tattica. 🔗 Leggi su Internews24.com

