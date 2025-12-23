Marocchino non ha dubbi | Percepisco una soddisfazione parziale vorrei ringraziare i tifosi per una cosa in particolare Di cosa si tratta
Marocchino ha espresso una soddisfazione parziale riguardo alle recenti vittorie contro Bologna e Roma, sottolineando l'importanza dell'identità tattica offerta da Luciano Spalletti. Pur riconoscendo i progressi della squadra, ha voluto ringraziare i tifosi per il sostegno e l’entusiasmo dimostrato, elementi fondamentali per il percorso della squadra. Questa analisi riflette l’attenzione di Marocchino verso i dettagli che contribuiscono al miglioramento complessivo del gruppo.
Marocchino analizza le vittorie contro Bologna e Roma. L’ex bianconero promuove l’identità data da Luciano Spalletti. Nel corso della trasmissione Cose di Calcio su Radio Bianconera, l’ex centrocampista Domenico Marocchino ha analizzato il momento positivo della Juventus di Luciano Spalletti. Dopo i successi ottenuti contro Bologna e Roma, che hanno rilanciato le ambizioni bianconere per il 2026, Marocchino ha evidenziato come la soddisfazione dell’allenatore sia solo parziale, sintomo di una mentalità volta al costante miglioramento. Secondo l’ex calciatore, Spalletti percepisce una contentezza intorno al 65-70%, consapevole che la continuità di rendimento sia l’unico vero parametro per valutare la solidità del progetto intrapreso con l’amministratore delegato Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
