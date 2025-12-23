Marion Bartoli esprime preoccupazione riguardo al futuro di Carlos Alcaraz, temendo un possibile ritiro precoce simile a quello di Borg. Dopo aver raggiunto la vetta della classifica ATP il 12 settembre 2022, Alcaraz è diventato il più giovane numero uno della storia del tennis. Questi segnali sollevano interrogativi sulla durata della carriera del talento spagnolo e sulle sue prospettive future nel circuito professionistico.

Carlos Alcaraz è diventato numero 1 del mondo per la prima volta in carriera il 12 settembre 2022, diventando il più giovane tennista della storia a issarsi in testa al ranking ATP. Ad appena 19 anni e 4 mesi, il fuoriclasse iberico guardava tutti dall’alto in basso, tra l’altro dopo aver conquistato il primo Slam (US Open). Successivamente il fuoriclasse iberico ha trionfato in altri cinque Slam: al Roland Garros nel 2024 e nel 2025, a Wimbledon nel 2023 e nel 2024, agli US Open 2025. Senza dimenticarsi della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e dell’atto conclusivo raggiunto alle ultime ATP Finals, mentre gli Australian Open lo hanno sempre respinto all’altezza dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marion Bartoli lancia l’allarme: “Ho paura che Alcaraz si ritiri molto giovane come Borg”

