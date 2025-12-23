Marino Marini i colori oltre la scultura

Marino Marini è riconosciuto per le sue sculture che rappresentano cavalli, cavalieri e danzatrici, elementi distintivi della sua poetica artistica. La sua opera coniuga forma e colore, offrendo un’interpretazione originale e raffinata del tema equestre. In questa esposizione, si esplora come Marini abbia integrato i colori nelle sue sculture, arricchendo il linguaggio visivo e ampliando il significato delle sue opere.

Non potevano mancare i cavalli, i cavalieri e le danzatrici, marchio di fabbrica che agli occhi del pubblico lo rendono inequivocabilmente lui, Marino Marini (foto). Stavolta però non scolpiti, ovvero come nella maggior parte delle volte si è abituati a vederli, ma dipinti, in una restituzione che celebra il colore ancor prima delle linee. È un incontro inedito quello proposto da "Marino Marini: la pittura", nuova mostra che apre oggi (taglio del nastro alle 18, porte aperte fino alle 21) al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni di Pistoia, la città che ha dato i natali al maestro e la città nella quale si è giunti non senza intoppi giudiziari e burocratici a una ristrutturazione della Fondazione intitolata al Marini stesso, costituita in origine quarant'anni fa dalla vedova Pedrazzini.

