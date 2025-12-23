Margherita Castellani | Più che alle avversarie guardo al mio tempo In futuro farò anche i 400

In questa puntata di Talent Zone, Sofia Altavilla analizza il percorso di Margherita Castellani, atleta italiana che guarda al proprio tempo e alle sfide future, come i 400 metri. Un approfondimento dedicato a chi si distingue per determinazione e ambizione nel panorama sportivo italiano, con uno sguardo alle aspirazioni e ai traguardi di una protagonista emergente.

Nuova puntata di Talent Zone, approfondimento dedicato all'analisi dei grandi talenti dello sport italiano sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Sofia Altavilla. Ospite Margherita Castellani, una delle grandi promesse dell'atletica italiana, specialista dei 200 metri, che affronta il proprio percorso sportivo con maturità e consapevolezza. Numerosi sono i traguardi da raggiungere nel prossimo futuro: dal miglioramento dei propri riscontri cronometrici alla qualificazione per la rassegna iridata U20. Il tutto, senza trascurare gli impegni di una giovane della sua età (classe 2008), chiamata a gestire la complessa coesistenza tra le scadenze scolastiche e quelle puramente agonistiche.

Nomination - 4x100 DONNE UNDER 20 - Squadra dell’anno Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla, in batteria anche Elisa Calzolari Oro Europei U20 Tampere Si vota cliccando ‘mi piace’ sulla foto (soltanto nel post origina - facebook.com facebook

