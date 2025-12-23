Marco Ottolini nuovo ds della Juventus | accordo verbale con l’ex Genoa

Marco Ottolini si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus, dopo un accordo verbale raggiunto con il club. La firma ufficiale è prevista nelle prossime settimane. Ottolini, ex Genoa, entrerà a far parte della dirigenza bianconera per contribuire alla costruzione della rosa e alla pianificazione delle strategie sportive della squadra. La notizia, attesa da tempo, si inserisce nel percorso di rinnovamento della società.

Non è ancora ufficiale, ma se ne parla da diversi mesi e ora la firma è attesa nei prossimi giorni. Sarà Marco Ottolini il nuovo direttore sportivo della Juventus. La stretta per l’ex Genoa è arrivata negli ultimi giorni, con Damien Comolli che – nella sua lista di nomi, soprattutto stranieri – ha scelto di affidare l’importante incarico all’uomo, già bianconero dal 2018 al 2022. Alla Continassa Ottolini aveva ricoperto il ruolo di osservatore nell’area scouting internazionale prima di passare al ruolo di responsabile dei giocatori in prestito. Il nuovo ds affiancherà Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy, e il direttore tecnico Francois Modesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

