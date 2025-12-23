Marco Columbro | Se non avessi avuto un aneurisma avrei continuato a lavorare in tv Ho passato 25 giorni in coma

Marco Columbro è tornato a parlare della sua carriera televisiva e di come l'aneurisma che lo colpì nel 2001 cambiò ogni aspetto della quotidianità: "Se non l'avessi avuto, avrei continuato a fare il mio lavoro. Mi ha cambiato la vita". Il conduttore passò 25 giorni in coma, dopo i quali iniziò un lungo periodo di recupero. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

